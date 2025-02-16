Россияне обстреляли город в Покровском районе: есть погибшие

Обстрелы Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают Донецкую область. Оккупанты не забросили идею выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Отметим, за 15 февраля на фронте зафиксировано 261 боевое столкновение. Это более чем в два раза больше, чем сутками ранее. В частности, на Покровском направлении украинские защитники остановили 71 атаку РФ.

В тоже время, как пишут в Институте изучения войны, наступление войск РФ к югу и юго-западу от Покровска замедлилось. Такую динамику аналитики фиксируют за последние две недели.

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