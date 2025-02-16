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Россияне обстреляли город в Покровском районе: есть погибшие

Фото: оккупанты обстреляли город Белицкое Донецкой области, есть погибшие (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Наталия Гурковская

Утром, 16 февраля, оккупанты обстреляли город Белицкое Донецкой области. Есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"Два человека погибли в результате обстрела Белицкого. Город попал под обстрел сегодня утром", - рассказал он.

По словам главы ОВА, повреждены 6 многоэтажек, админздание, магазин и линия электропередач.

"Россияне целенаправленно бьют по гражданским, стремясь убить как можно больше наших людей". - отметил Филашкин.

 

Обстрелы Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают Донецкую область. Оккупанты не забросили идею выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Отметим, за 15 февраля на фронте зафиксировано 261 боевое столкновение. Это более чем в два раза больше, чем сутками ранее. В частности, на Покровском направлении украинские защитники остановили 71 атаку РФ.

В тоже время, как пишут в Институте изучения войны, наступление войск РФ к югу и юго-западу от Покровска замедлилось. Такую динамику аналитики фиксируют за последние две недели.

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