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Россияне обстреляли медучреждение в Херсоне: видео последствий

Иллюстративное фото: россияне обстреляли медучреждение в Херсоне (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты сегодня утром обстреляли медицинское учреждение в Херсоне. В результате атаки в здании выбиты окна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"В это время врачи принимали пациентов, так что было достаточно людно. Жертв удалось избежать лишь благодаря тому, что люди, услышав громкие взрывы, сразу выбежали в коридор", - сообщили в ОВА.

В результате обстрела в здании медучреждения выбило окна, вокруг видны обломки вражеских снарядов.

Как сообщалось ранее, вчера россияне 54 раза обстреляли Херсон и область, в результате обстрелов погибли два человека, повреждены дома и железнодорожный полотно.

Кроме того, оккупанты атаковали предприятие в Херсоне, есть разрушение и погибший.

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