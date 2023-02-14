Россияне обстреляли медучреждение в Херсоне: видео последствий

"В это время врачи принимали пациентов, так что было достаточно людно. Жертв удалось избежать лишь благодаря тому, что люди, услышав громкие взрывы, сразу выбежали в коридор", - сообщили в ОВА.

В результате обстрела в здании медучреждения выбило окна, вокруг видны обломки вражеских снарядов.

Как сообщалось ранее, вчера россияне 54 раза обстреляли Херсон и область, в результате обстрелов погибли два человека, повреждены дома и железнодорожный полотно.

Кроме того, оккупанты атаковали предприятие в Херсоне, есть разрушение и погибший.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.