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Россияне обстреляли больницу в Гуляйполе: есть погибшие и пострадавшие

Фото: россияне обстреляли больницу в Гуляйполе (t.me/ermaka2022)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные обстреляли больницу в Гуляйполе Запорожской области. Из-за вражеской атаки погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Он сообщил, что из-за вражеской атаки погибли два работника больницы - младшая медицинская сестра и сантехник.

Еще два человека получили ранения.

Ситуация в Запорожской области

Часть Запорожской области находится под вражеской оккупацией. При этом подконтрольную Украине территорию россияне регулярно обстреливают.

Так, 2 июня захватчики обстреляли многоэтажное здание в поселке Камышеваха Запорожского района. Из-за атаки погибли два человека, еще четверо получили ранения.

Во время полномасштабной войны из Запорожской области уехало 280 тысяч человек. В настоящее время в части, которую контролирует Украина, проживает более полумиллиона человек.

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