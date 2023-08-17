Россияне обстреляли Купянский район Харьковской области, есть погибшая

Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

В результате обстрела погибла женщина 1962 года рождения.

В частности, еще одна женщина 1963 года рождения получила осколочные ранения. Ей была оказана медицинская помощь на месте.

При обстреле были повреждены:

частное домовладение;

жилой дом.

Также возник пожар хозяйственной постройки.

"Службы ликвидируют последствия российской агрессии", - добавляет Синегубов.

Ситуация в Харьковской области

Российские оккупанты почти ежедневно наносят удары по населенным пунктам региона. Чаще всего под огонь попадают те, что расположены вблизи линии фронта и границы Российской Федерации.

Между тем, по словам Олега Синегубова, в Купянском районе могут провести эвакуацию около 12 тысяч украинцев из-за активизации врагом штурмовых действий на направлении. Прежде всего, будет рассматриваться принудительная эвакуация детей и их семей.

Тем временем в Купянском районе уже было объявлено о принудительной эвакуации несовершеннолетних из населенных пунктов, расположенных вблизи зоны боевых действий.