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Россияне обстреляли Купянский район Харьковской области, есть погибшая

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Четверг 17 августа 2023 11:30
Россияне обстреляли Купянский район Харьковской области, есть погибшая Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты, около 10 утра, обстреляли Заоскалье Купянского района Харьковской области. К сожалению, погибла гражданская.

Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

В результате обстрела погибла женщина 1962 года рождения.

В частности, еще одна женщина 1963 года рождения получила осколочные ранения. Ей была оказана медицинская помощь на месте.

При обстреле были повреждены:

  • частное домовладение;
  • жилой дом.

Также возник пожар хозяйственной постройки.

"Службы ликвидируют последствия российской агрессии", - добавляет Синегубов.

Ситуация в Харьковской области

Российские оккупанты почти ежедневно наносят удары по населенным пунктам региона. Чаще всего под огонь попадают те, что расположены вблизи линии фронта и границы Российской Федерации.

Между тем, по словам Олега Синегубова, в Купянском районе могут провести эвакуацию около 12 тысяч украинцев из-за активизации врагом штурмовых действий на направлении. Прежде всего, будет рассматриваться принудительная эвакуация детей и их семей.

Тем временем в Купянском районе уже было объявлено о принудительной эвакуации несовершеннолетних из населенных пунктов, расположенных вблизи зоны боевых действий.

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