Россияне обстреляли Купянский район Харьковской области, есть погибшая
Российские оккупанты, около 10 утра, обстреляли Заоскалье Купянского района Харьковской области. К сожалению, погибла гражданская.
Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
В результате обстрела погибла женщина 1962 года рождения.
В частности, еще одна женщина 1963 года рождения получила осколочные ранения. Ей была оказана медицинская помощь на месте.
При обстреле были повреждены:
- частное домовладение;
- жилой дом.
Также возник пожар хозяйственной постройки.
"Службы ликвидируют последствия российской агрессии", - добавляет Синегубов.
Ситуация в Харьковской области
Российские оккупанты почти ежедневно наносят удары по населенным пунктам региона. Чаще всего под огонь попадают те, что расположены вблизи линии фронта и границы Российской Федерации.
Между тем, по словам Олега Синегубова, в Купянском районе могут провести эвакуацию около 12 тысяч украинцев из-за активизации врагом штурмовых действий на направлении. Прежде всего, будет рассматриваться принудительная эвакуация детей и их семей.
Тем временем в Купянском районе уже было объявлено о принудительной эвакуации несовершеннолетних из населенных пунктов, расположенных вблизи зоны боевых действий.
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