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Россияне обстреляли Константиновку и Красногоровку: двое погибших, много раненых

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 28 сентября, обстреляли Красногоровку и Константиновку в Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Обстрел Красногоровки

В 12:00, оккупанты ударили, вероятно, из ствольной артиллерии 152-го калибра по городу Красногоровка.

От вражеских снарядов погибли мужчины 47 и 54 лет. Две женщины 45 и 61 лет и 60-летний мужчина получили минно-взрывные травмы.

Авиаудар по Константиновке

"Уже через час российская армия нанесла 2 авиаудара по Константиновке, по предварительным данным, использовав КАБ-100", - говорится в сообщении.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Отмечается, что в результате взрывов получили ранения трое мужчин в возрасте от 37 до 60 лет. У них диагностированы переломы и рваные раны. Все пострадавшие во время обстрела находились на улице.

Кроме того, повреждены торговый объект, многоэтажные жилые дома, частные домовладения и корпуса учебного заведения.

Расследование обстрелов

Сейчас начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для фиксации военных преступлений РФ против мирного населения Донецкой области.

Удары РФ по Донецкой области

Населенные пункты Донецкой области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских захватчиков. Страдают как прифронтовые города и села региона, так и те, что находятся в относительном тылу.

Вчера россияне из танков и с помощью авиабомб атаковали север Донецкой области. В результате вражеских обстрелов погиб мужчина, есть раненые.

Также недавно российские военные обстреляли частный дом в Пивничном. В результате вражеской атаки пострадала семья с детьми.

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Российская ФедерацияДонецкая областьКонстантиновкаКрасногоровкаВойна в Украине