Россияне обстреляли Константиновку и Красногоровку: двое погибших, много раненых

Российские войска сегодня, 28 сентября, обстреляли Красногоровку и Константиновку в Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.
В 12:00, оккупанты ударили, вероятно, из ствольной артиллерии 152-го калибра по городу Красногоровка.
От вражеских снарядов погибли мужчины 47 и 54 лет. Две женщины 45 и 61 лет и 60-летний мужчина получили минно-взрывные травмы.
"Уже через час российская армия нанесла 2 авиаудара по Константиновке, по предварительным данным, использовав КАБ-100", - говорится в сообщении.
Фото: Последствия ударов (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Отмечается, что в результате взрывов получили ранения трое мужчин в возрасте от 37 до 60 лет. У них диагностированы переломы и рваные раны. Все пострадавшие во время обстрела находились на улице.
Кроме того, повреждены торговый объект, многоэтажные жилые дома, частные домовладения и корпуса учебного заведения.
Сейчас начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для фиксации военных преступлений РФ против мирного населения Донецкой области.
Населенные пункты Донецкой области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских захватчиков. Страдают как прифронтовые города и села региона, так и те, что находятся в относительном тылу.
Вчера россияне из танков и с помощью авиабомб атаковали север Донецкой области. В результате вражеских обстрелов погиб мужчина, есть раненые.
Также недавно российские военные обстреляли частный дом в Пивничном. В результате вражеской атаки пострадала семья с детьми.
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