Россияне обстреляли КАБами жилые районы Харькова, - Терехов

Россияне обстреляли четыре административных района Харькова. Информация о разрушениях и раненых собирается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.
"Враг наносит удары КАБами по одному из самых населенных районов города. Будьте осторожны", - пишет Терехов.
В 15:25 Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили о повторных пусках КАБ. Позже председатель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов предупредил об обстрелах.
Как рассказал Терехов, удары пришлись по четырем административным районам Харькова.
"Информация о пострадавших и разрушениях собирают соответствующие службы. Но уже видим, что под бомбежкой жилые районы города", - написал он и добавил, что в воздухе до сих пор есть КАБы.
По словам городского головы Харькова, согласно предварительной информации, террористы попали по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах.
Синегубов, в свою очередь, добавил, что сейчас известно о трех пострадавших людях, которые находятся в тяжелом состоянии.
С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно прибегает к массированным обстрелам Украины. Только за 2024 год враг совершил девять машстабных атак по энергетической инфраструктуре страны.
В частности, почти каждую ночь, россияне запускают беспилотные летательные аппараты (БпЛА) типа «Шахед». В качестве примера, в ночь на 24 сентября, враг применил 81 дрон. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 66 единиц.
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