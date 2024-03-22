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Россияне обстреляли Ивано-Франковскую область: есть попадение

Ивано-Франковск, Пятница 22 марта 2024 08:00
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Россияне обстреляли Ивано-Франковскую область: есть попадение Фото: россияне обстреляли Ивано-Франковскую область (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

В пятницу, 22 марта, россияне атаковали ракетами и "Шахедами" Ивано-Франковскую область. В результате атаки зафиксировано попадание по объекту критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук.

"Вчера под массированный удар попала столица, сегодня – Запорожье, Харьков, Кривой Рог. Есть попадания в Винницкой, Хмельницкой областях. В нескольких городах начались проблемы с электроснабжением", – написала Онищук.

Взрывы звучали и в Прикарпатье. Враг атаковал область "Шахедами" и ракетами. Есть попадание по объекту критической инфраструктуры.

По предварительной информации, пострадал один человек. Есть повреждения. Перебои с электроснабжением в области не зафиксированы. На месте попадания работают спасатели ГСЧС.

Напомним,РФ совершила масштабную атаку на энергетическую систему Украины за последнее время . Зафиксировано попадание в объекты генерации и системы распределения в разных областях.

Кроме того, ночьюроссияне ударили ракетами по Хмельницкой области , ряд городов остался без света. В результате атаки в Хмельницком, Шепетовке, Староконстантинове, Красилове и окрестных селах исчез свет.

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