Россияне обстреляли Херсонскую область: ранения получили два человека

Около 17:00 российские войска в очередной раз обстреляли мирное население Белозерской громады. По предварительным данным, обстрел велся из артиллерии.

Отмечается, что осколочные ранения получили две местные жительницы, 58 и 25 лет. Они госпитализированы.

Фото: последствия обстрела (facebook.com/pgo.gov.ua)

В результате обстрела повреждены частные домовладения. Сейчас уже начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Ситуация в Херсонской области

После деоккупации украинскими военными Херсона, в ноябре 2022 года, российские военные регулярно наносят удары по подконтрольной Украине части региона из артиллерии и другого вооружения.

К примеру, в результате ударов по Бериславскому району 12 июля, пострадал гражданский. Тогда враг нанес артиллерийский удар по жилым домам Гавриловки Новоалександровской общины.

Вчера русские военные обстреляли частные дома села Разлив, Херсонской области. В результате этого пострадали гражданские.