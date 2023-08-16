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Россияне обстреляли Херсон и область: есть погибший и раненый

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные сегодня, 16 августа, обстреляли Херсон и область. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Армия РФ продолжает обстреливать Херсонскую область. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданских", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в селе Львове от российского удара погиб 54-летний местный житель, который находился на улице.

Фото: Населенные пункты, атаковавшие РФ (deepstatemap.live)

"В Херсоне оккупанты покрыли огнем жилой дом. Ранения получил 71-летний мужчина, его госпитализировали", - добавили в ОВА.

Обстрелы Херсона и области

Отметим, что Херсон находился под контролем россиян с начала полномасштабной войны. Однако осенью прошлого года ВСУ освободили город вместе со всей правобережной частью Херсонской области.

При этом оккупанты продолжают постоянно обстреливать город и другие населенные пункты области.

Сегодня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявлял, что российские кафиры наносят удары по центру Херсона. Также сегодня оккупанты обстреляли Бериславский район в Херсонской области. В результате атаки погиб мужчина.

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