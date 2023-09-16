Россияне обстреляли Харьков ракетами С-300, есть раненые

Как отметил Синегубов, террористы били ракетами С-300.

"По предварительной информации медиков, ранены 5 гражданских, состояние пострадавших - легкое и среднее, угрозы жизни нет", - добавил глава ОГА.

Экстренные службы продолжают ликвидировать последствия попаданий.

Стоит добавить, что взрывы в Харькове сегодня прозвучали около 11:10, после чего в регионе и ряде других областей сразу объявили о воздушной тревоге. Тогда же Воздушные силы предупредили и о риске применения баллистического вооружения врагом.

Попадание по промышленной зоне

"Действительно, сегодня были обстрелы по Харькову, по промышленной зоне города. Сейчас там работают сотрудники ГСЧС, чтобы локализовать последствия. Погибших нет, но есть 5 раненых гражданских, которые работали на том предприятии. Сейчас они находятся в больнице", - заявил городской голова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

Ситуация в Харьковской области

Российские террористы почти ежедневно наносят удары по Харьковской области. Чаще всего под огонь попадают приграничные населенные пункты или те, которые находятся вблизи линии фронта.