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Оккупанты обстреляли Гуляйполе в Запорожской области: три человека получили ранения

Фото: Обстрел Гуляйполя (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 1 мая, российские войска нанесли авиаудары по Гуляйполю Запорожской области. В результате вражеских атак три человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"1 мая 2023 около 11:30 российские военные нанесли авиационных ударов по городу Гуляйполе Пологовского района", - говорится в сообщении.

В результате три человека получили ранения. Частично разрушены частные жилые дома и хозяйственные постройки. От взрывной волны вылетели окна и выбиты стекла, поврежден автомобиль.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что в полдень в понедельник, 1 мая, российские оккупанты обстреляли село Кучеровка Купянского района Харьковской области. Ранения получил один человек.

Российские военные 1 мая уже дважды обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей по артиллерии и минометам.

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