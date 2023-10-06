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Россия дронами атаковала Никополь: пострадала женщина, разрушена гостиница

Никополь, Пятница 06 октября 2023 21:42
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Россия дронами атаковала Никополь: пострадала женщина, разрушена гостиница Фото: Россияне атаковали Никополь дронами-камикадзе (t.me/mykola_lukashuk/6892)
Автор: РБК-Украина

Российские войска, 6 октября, атаковали Никополь (Днепропетровской области) дронами-камикадзе и артиллерией. Из-за ранения госпитализирована женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лисака.

"Враг попал по городу четырьмя дронами-камикадзе. И трижды накрывал его артиллерийским огнем", - написал Лысак.

По словам главы областной администрации, осколочные ранения получила 44-летняя женщина. Ее госпитализировали.

"Повреждены админздание, инфраструктурный объект и гостиница. Ущерб нанесен 2 частным домам, нескольким авто и линии электропередач", - добавил Лысак.

Фото: последствия обстрела Никополя (t.me/mykola_lukashuk/6892)

Никополь под угрозой атак

Из-за близкого воздушного расстояния до оккупированной территории Запорожской области (8 км), Никополь почти всегда под угрозой атаки с воздуха. Только сегодня в городе 4 раза объявляли угрозу артобстрела. Самая продолжительная тревога, по данным карты воздушных тревог, была ночью и продолжалась около 10 часов.

Ранее, на этой неделе, оккупанты атаковали Никополь дронами и артиллерией. Пострадала местная жительница.

В конце сентября под обстрел из тяжелой артиллерии попал Никопольский район. Пострадали два человека.

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