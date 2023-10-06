Россия дронами атаковала Никополь: пострадала женщина, разрушена гостиница
Российские войска, 6 октября, атаковали Никополь (Днепропетровской области) дронами-камикадзе и артиллерией. Из-за ранения госпитализирована женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лисака.
"Враг попал по городу четырьмя дронами-камикадзе. И трижды накрывал его артиллерийским огнем", - написал Лысак.
По словам главы областной администрации, осколочные ранения получила 44-летняя женщина. Ее госпитализировали.
"Повреждены админздание, инфраструктурный объект и гостиница. Ущерб нанесен 2 частным домам, нескольким авто и линии электропередач", - добавил Лысак.
Никополь под угрозой атак
Из-за близкого воздушного расстояния до оккупированной территории Запорожской области (8 км), Никополь почти всегда под угрозой атаки с воздуха. Только сегодня в городе 4 раза объявляли угрозу артобстрела. Самая продолжительная тревога, по данным карты воздушных тревог, была ночью и продолжалась около 10 часов.
Ранее, на этой неделе, оккупанты атаковали Никополь дронами и артиллерией. Пострадала местная жительница.
В конце сентября под обстрел из тяжелой артиллерии попал Никопольский район. Пострадали два человека.
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