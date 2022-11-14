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Россияне обстреляли два района Днепропетровской области: перебит газопровод

Фото: Россияне обстреляли два района Днепропетровской области (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 14 ноября, россияне атаковали два района Днепропетровской области. В результате этих атак были перебиты газопровод и линия электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Враг сегодня обстрелял два района Днепропетровской области из РСЗО и тяжелой артиллерии. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

По словам Лукашука, в Никопольском районе оккупанты ударили по Мировской и Марганецкой общинам. В Мировской повредили полтора десятка частных домовладений и хозяйственных построек, перебили линию электропередач и газопровод.

"В Марганецкой общине вражеским обстрелом повреждены три частных дома, хозяйственное сооружение. Зацепило и одно из местных предприятий", - добавил Лукашук.

В Синельниковском районе оккупанты обстреляли Великомихайловскую общину. Были повреждены линии электропередачи.

Напомним, что российские оккупанты ночью, 14 ноября, выпустили более 60 снарядов по Никопольскому району Днепропетровской области. Били из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Также 13 ноября ночью россияне обстреляли Никопольский район, две женщины получили ранения.

Ранее оккупанты били из тяжелой артиллерии по Мировской общине в Никопольском районе Днепропетровской области.

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