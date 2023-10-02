RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреляли многоэтажки в Купянске: пострадала женщина

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 2 октября, дважды обстреляла Купянск в Харьковской области. В результате вражеских ударов пострадала женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Первый обстрел Купянска

Синегубов сообщил, что оккупанты авиабомбой атаковали город. В результате вражеской атаки было повреждено как минимум 7 жилых домов, уничтожены автомобили гражданского населения.

Фото: Последствия удара (facebook.com/synegubov.official)

"На эту минуту информации о раненых нет, подразделения ГСЧС ликвидируют последствия попаданий", - пояснил глава области.

Вторая атака на город

Позже Синегубов написал, что оккупанты нанесли еще один удар по Купянску.

Фото: Последствия удара (t.me/synegubov)

"Повреждены многоквартирные жилые дома", - сообщил глава ОВА.

По его словам, пострадала гражданская женщина, госпитализирована в медицинское учреждение, ее данные устанавливаются.

Обстрел Купянская

Российские террористы почти ежедневно наносят удары по Харьковской области. Чаще всего под огонь попадают приграничные населенные пункты или те, которые находятся вблизи линии фронта.

Недавно террористы нанесли удар управляемой авиабомбой по Купянску. Сначала было известно о трех погибших, впрочем, позднее сообщалось о восьми погибших. 

По данным ведомства, военные РФ нанесли удар гибридной ракетой "Гром-Е1", созданной на базе советской ракеты Х-38.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияхарковВойна в УкраинеКупянск