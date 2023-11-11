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Россияне обстреляли автодорогу в Сумской области, есть погибшие

Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики обстреляли одну из автомобильных дорог в Сумской области. В результате происшествия погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Обстрел произошел 11 ноября около 13:00. Россияне атаковали автомобильную дорогу между населенными пунктами Старая Гута - Новая Гута Шосткинского района Сумской области. 

В результате атаки оккупантов погибли двое мужчин, которые ехали на мотоцикле.

Ситуация в Сумской области

Российская армия захватила часть Сумской области в первые дни полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Однако регион был полностью освобожден в марте-апреле.

После этого российские оккупанты почти ежедневно обстреливают Сумскую область, особенно приграничные районы из минометов, артиллерии, дронов и другого вооружения.

Так, 26 октября из-за российских обстрелов погиб 16-летний парень. Позже оккупанты также атаковали Сумскую область дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили два "Шахеда".

Кроме того, в Сумской области хотят эвакуировать всех детей из зоны 30 км от границы с Россией. Причиной этого стало увеличение количества обстрелов.

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Сумская областьВойна России против Украины