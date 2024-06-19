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Россияне обстреляли авиабомбами Харьковскую область: погибла женщина

Среда 19 июня 2024 23:59
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Россияне обстреляли авиабомбами Харьковскую область: погибла женщина Фото: обстрел Харькова и области 19 июня (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Вадим Ребрина

В результате сегодняшнего обстрела российскими войсками Харькова и Харьковской области одно гражданское лицо погибло, шестеро пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины) открыто уголовное дело.

По данным следствия, 19 июня ориентировочно в 16:20 войска РФ нанесли авиаудары по Харькову.

В Киевском районе зафиксировано попадание по территории детского лагеря. Получила ранение 39-летняя сотрудница. В Шевченковском районе два попадания по территории также детского лагеря. Кроме того, поврежден соседний частный жилой дом. Острую реакцию на стресс испытала 47-летняя работница детского лагеря.

Около 16:30 враг нанес авиаудары по частному жилому сектору в селе Ольховка Харьковского района. Погибла 49-летняя женщина, 59-летний мужчина получил ранения.

По предварительным данным для ударов по Харькову и Ольховке россияне применили модифицированные авиабомбы УМПБ Д-30 с территории Белгородской области.

Ориентировочно в 16:00 российские военные нанесли авиационный удар по селу Новоосиново Купянского района. Повреждены частные домовладения и автомобили. С ранениями в больницу госпитализирована 51-летняя жительница. Контузию получили 73-летняя женщина и 66-летний мужчина.

Также сегодня днем оккупанты осуществили артиллерийский обстрел села Загрызовое Изюмского района: повреждено более 10 жилых домов.

Как сообщалось ранее, российская армия сегодня днем, 19 июня, ударила по Харькову тремя КАБами. В результате пострадала одна женщина.

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