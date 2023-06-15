Россияне обстреляли Авдеевку и Торецк: семь человек получили ранения

Российские войска сегодня, 15 июня, обстреляли Авдеевку и Торецкую громаду в Донецкой области. В результате вражеских атак пострадали семь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Обстрел Авдеевки

Около 08:30, российские войска, вероятно, из ствольной артиллерии обстреляли город Авдеевку. Отмечается, что в результате атаки получила ранения супружеская пара - жена 74-х и муж 79-ти лет. Оба получили минно-взрывные травмы.

Обстрел Торецкой общины

Уже в 10:50 ч оккупанты, по предварительным данным, с использованием ФАБ-250 нанесли авиаудар по центру пгт Пивничное города Торецка. От взрыва пятеро гражданских получили осколочные ранения и контузии. На момент удара люди находились дома и возле подъездов.

"Повреждены 8 многоквартирных жилых домов и админздание. В пгт Пивничное продолжают работать полицейские и спасатели", - сообщили в прокуратуре.

Сейчас начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Ситуация в Донецкой области

Российские войска регулярно обстреливают населенные пункты региона, бомбят их из авиации, артиллерии и РСЗО. В результате этого страдают мирные жители, разрушается инфраструктура городов и сел.

Недавно россияне обстреляли Константиновку в Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще двое получили ранения.

Также российские оккупанты в очередной раз обстреляли территории Краматорска Донецкой области. В результате вражеской атаки в городе погибли два человека, еще двое получили ранения.