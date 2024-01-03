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Россияне обстреляли из артиллерии Херсонскую область, погиб гражданский

Среда 03 января 2024 12:43
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Россияне обстреляли из артиллерии Херсонскую область, погиб гражданский Фото: россияне обстреляли из артиллерии Херсонскую область, погиб гражданский (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы ударили артиллерией по селу Садово Херсонской области. Попали в жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

"Около 11:10 оккупационные войска ударили по населенному пункту из артиллерии. Один из снарядов попал в жилой дом", - пишет пресс-служба.

Под завалами погиб гражданский. Его тело получили спасатели.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

К примеру, 26 декабря российские террористы обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. В результате атаки погиб 29-летний работник полиции Кировоградской области. Также ранения получили двое работников полиции Херсонской в возрасте 34 и 38 лет, в том числе двое гражданских в возрасте 34 и 51 год. После этого Минреинтеграция заявила об усилении мер безопасности для пассажиров.

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Херсонская область Российская Федерация
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