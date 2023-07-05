Россияне обстреляли артиллерией Херсонскую область, есть раненые

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли населенные пункты Херсонского и Бериславского районов. К сожалению, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской областной прокуратуры.

Утром россияне из артиллерии село Антоновка. В результате ударов ранения получил гражданский.

Также в 13:20 враг обстрелял село Ивановка в Дарьевской сельской общине Херсонской области. Ранения получил местный житель.

"Также днем во время раздачи гуманитарной помощи оккупанты атаковали село Садовое, пострадала женщина. В результате обстрелов повреждены дома, хозяйственные постройки, линии электропередач, газопроводы, автотранспорт", - добавляет пресс-служба.

Фото: россияне обстреляли артиллерией Херсонскую область, ранены (Getty Images)

Ситуация в Херсонской области

Украинские воины освободили Херсон от оккупации в ноябре 2022 года. С того момента российские войска регулярно наносят удары по подконтрольной Украине части региона из артиллерии и другого вооружения.

Например, в результате недавних обстрелов села Белозерка ранения получили два человека. Также был и погибший.

В ночь на 29 июня стало известно о трех пострадавших в результате ударов по области.