Россияне обустроили мобильный крематорий в Токмаке, гражданские жалуются на вонь

Российские оккупанты обустроили мобильный крематорий в Токмаке Запорожской области, чтобы скрыть потери. Горожане жалуются на трупную вонь в городе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Украины.

"Местные жители жалуются на постоянную трупную вонь в юго-восточном районе города, особенно ночью", - добавляет Генштаб.

Как пишет пресс-служба, враг продолжает нести потери. Чтобы скрыть количество погибших, враг разместил мобильный крематорий на территории предприятия "Приднепровская Биотес".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки наши воины уничтожили еще около 910 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет - 135 010 военных.

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