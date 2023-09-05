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Россияне обустраивают собственные боевые позиции самодельной взрывчаткой, - RUSI

Вторник 05 сентября 2023 10:48
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Россияне обустраивают собственные боевые позиции самодельной взрывчаткой, - RUSI Фото: россияне обустраивают собственные боевые позиции самодельной взрывчаткой (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска обустраивают собственные боевые позиции самодельной взрывчаткой, чтобы помешать наступлению Вооруженных сил Украины.

Об этом заявили в британском Королевском институте исследований обороны и безопасности (RUSI), сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По данным института, уменьшение артиллерийских орудий и сокращение запасов боеприпасов заставили российскую армию попробовать новые методы защиты.

Таким образом, оккупанты пытаются подорвать взрывчатку, когда отходят со своих позиций.

"Россияне оценивают это как более оперативный и надежный метод, чем применение артиллерийского огня, и как угрозу самым смелым и боеспособным штурмовым подразделениям в украинских формированиях, сдерживая атаки на огневые позиции", - отметили в RUSI.

Ситуация на фронте

По последним данным Генштаба, украинские воины имели успех в направлении Роботино - Новопрокоповка. ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение по выявленным целям противника и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Силы обороны также продолжают вести наступательные действия к югу от Бахмута. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы.

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