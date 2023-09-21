RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне недалеко от Мариуполя завозят "зубы дракона" и усиливают линию обороны

Фото: российский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россияне усиливают линию обороны в Никольско-Мангушском районе возле Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его данным, оккупанты перевозят через Мариуполь "зубы дракона" для того, чтобы укрепить линию обороны. Однако их целью является не защита Мариуполя от контрнаступления, а защита коридора, который по суше идет в Крым.

Кроме этого, местные сообщают об автомобильных пробках в самом Мариуполе. Там ездят БТРы на тралах.

"Логистика из России в Крым остается адом для россиян именно по Мариуполю", – написал Андрющенко.

 
Фото: Мариуполь (t.me/andriyshTime)

Россияне перебрасывают технику на Запорожское направление

Напомним, недавно советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что российские военные перебрасывают советские танки Т-72 через центр Мариуполя в сторону Мангуша и дальше в направлении Бердянска.

Он также добавил, что оккупанты продолжают перемещать небольшое количество военных и легкой техники через Мариуполь в сторону Новоазовска и дальше на север в направлении Волновахи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольВойна России против Украины