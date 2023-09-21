Россияне недалеко от Мариуполя завозят "зубы дракона" и усиливают линию обороны

По его данным, оккупанты перевозят через Мариуполь "зубы дракона" для того, чтобы укрепить линию обороны. Однако их целью является не защита Мариуполя от контрнаступления, а защита коридора, который по суше идет в Крым.

Кроме этого, местные сообщают об автомобильных пробках в самом Мариуполе. Там ездят БТРы на тралах.

"Логистика из России в Крым остается адом для россиян именно по Мариуполю", – написал Андрющенко.

Фото: Мариуполь (t.me/andriyshTime)

Россияне перебрасывают технику на Запорожское направление

Напомним, недавно советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что российские военные перебрасывают советские танки Т-72 через центр Мариуполя в сторону Мангуша и дальше в направлении Бердянска.

Он также добавил, что оккупанты продолжают перемещать небольшое количество военных и легкой техники через Мариуполь в сторону Новоазовска и дальше на север в направлении Волновахи.

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