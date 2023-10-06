Россияне неподалеку от Феодосии завозят "зубы дракона" и роют окопы

Российские военные начали массово возводить укрепления на побережье оккупированного полуострова Крым. В частности, возле Феодосии начали свозить "зубы дракона" и рыть блиндажи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "АТЭШ".
На опубликованных снимках видно, что россияне начали строить защитные сооружения недалеко от Феодосии по трассе Е97 в сторону Керчи. Там с одной стороны дороги разместили "зубы дракона", а с другой оборона делится на две линии:
Военнослужащие РФ хорошо охраняют линию обороны, там также есть две вышки с часовыми.
"Оборону они держать собираются крепко, только есть один нюанс, все оборонные сооружения направлены в сторону Керчи. Они настолько не уверены в своих силах, что готовятся к нападению даже оттуда", - пишет "АТЕШ".
Напомним, ранее в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что украинские спецназовцы высадились в оккупированном Крыму ночью 4 октября.
Так, спецназовцы "Стугни" и "Братства" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины десантировались на территории полуострова и нанесли огненное поражение российским оккупантам.
Также ГУРовцы обнародовали видео спецоперации в сети.
Как рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, тогда произошло жестокое сражение, во время которого российские оккупанты понесли значительные потери, а наши группы уже вернулись из спецоперации.
"К сожалению, есть потери и среди наших спецназовцев, но они не сравнимы с российскими", - отметил он.
Это уже не первая посадка украинских бойцов на территории оккупированного Крыма. В частности, 24 августа разведчикам удалось совершить вылазку возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут.
Тогда произошло сражение в рамках спецоперации ГУР с участием плавательных средств и авиации.
В свою очередь российские источники начали придумывать свою версию о так называемой "украинской ДРГ", которая якобы была "уничтожена". На самом деле в рамках спецоперации было уничтожено по меньшей мере 30 оккупантов и повреждены четыре быстроходных катера.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.