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Россияне назвали подрыв железной дороги в Бурятии "терактом" и показали видео последствий

Бурятия, Россия, Пятница 01 декабря 2023 09:46
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Россияне назвали подрыв железной дороги в Бурятии "терактом" и показали видео последствий Фото: Северномойский тоннель в Бурятии (из открытых источников)
Автор: Татьяна Степанова

Российские пропагандисты квалифицировали подрыв Северномойского тоннеля в Бурятии, который вчера ночью устроила Служба безопасности Украины как "теракт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский пропагандистский ресурс Baza.

Россияне заявили, что причиной взрывов в тоннеле стала "диверсия" и следователи возбудили уголовное дело по статье "теракт".

"30 ноября неизвестные взорвали грузовой склад на перегоне "Итыкит-Окусикан", состоящий из 50 вагонов (41 цистерна с дизельным топливом и 3 цистерны с авиационным топливом). По словам локомотивной бригады, во время прохождения тоннеля снялось напряжение. Пока члены бригады выясняли в чем дело, в тоннеле началось сильное задымление - бригада закрепила поезд и покинула тоннель", - пишут российские СМИ.

Также пропагандисты сообщили, что в результате взрыва 16 цистерн из головы поезда выгорело, у двух цистерн в районе слива обнаружили пробоину. После взрыва удалось вывезти 14 цистерн, но дальнейшая транспортировка вагонов пока невозможна - взрыв серьезно повредил рельсы, а топливо их затопило.

Кроме того, как пишут российские СМИ, позже в этом районе был взорван еще один состав. Четыре цистерны из состава выгорели, еще две были повреждены огнем. По предварительным данным, топливо разлилось на площадь в 150 квадратных метров.

Что предшествовало

Как рассказали РБК-Украина собственные источники, вчера ночью произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали, а именно в Северномуйском тоннеле им. Бессолово, который находится в Бурятии.

"Фактически это единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между РФ и Китаем. И сейчас этот путь, который Россия использует в том числе и для военных поставок, парализован", - сообщили собеседники.

Как отмечают наши источники, подрыв - очередная успешная спецоперация СБУ, хотя в спецслужбе это официально не комментируют.

По нашим данным, во время движения грузового поезда сработали 4 взрывных устройства. Сейчас на месте работает ФСБ, железнодорожники безуспешно пытаются минимизировать последствия спецоперации.

Позже российские пропагандисты заявили, что "причиной пожара грузового поезда стало замыкание кабельной сети". и показали фото.

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