Россияне назвали безусловное прекращение огня категорически неприемлемым, - Кислица

"Я не думаю, что в их директивах была позиция, которая предусматривала возможность достижения договоренности с украинской стороной о прекращении огня", - сказал Кислица.

В то же время он отметил, что у россиян была позиция о том, почему прекращение огня для них "категорически неприемлемо".

"Зато у них была позиция вполне очевидно о том, почему предложение и американской, и украинской стороны о безусловном прекращении огня для них категорически неприемлемо. Они несколько раз в течение переговоров говорили: "Безусловное прекращение огня категорически неприемлемо", - рассказал заместитель главы МИД Украины.