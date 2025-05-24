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Россияне назвали безусловное прекращение огня категорически неприемлемым, - Кислица

Фото: первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российская делегация в Стамбуле не имела директивы, которая предусматривала возможность достижения прекращения огня в Украине.

Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Я не думаю, что в их директивах была позиция, которая предусматривала возможность достижения договоренности с украинской стороной о прекращении огня", - сказал Кислица.

В то же время он отметил, что у россиян была позиция о том, почему прекращение огня для них "категорически неприемлемо".

"Зато у них была позиция вполне очевидно о том, почему предложение и американской, и украинской стороны о безусловном прекращении огня для них категорически неприемлемо. Они несколько раз в течение переговоров говорили: "Безусловное прекращение огня категорически неприемлемо", - рассказал заместитель главы МИД Украины.

Напомним, в этом же интервью Кислица рассказал, что во время переговоров в Стамбуле между Украиной и РФ был организован перевод сразу на четыре языка: украинский, русский, турецкий и английский. Это в свою очередь позволило всем участником эффективно коммуницировать.

"К чести турецкой стороны, которая организовывала переговоры - они были правильно организованы даже с точки зрения географии комнаты... Между нами и россиянами было достаточное расстояние. И, возвращаясь к языку, был организован очень качественный перевод - был перевод на украинском, русском, турецком и, кажется, на английском. И мы использовали и английский, и украинский - россияне говорили на русском", - проинформировал чиновник.

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Война в УкраинеМирные переговорыСтамбул