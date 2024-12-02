Россияне больше всего атакуют на Кураховском направлении: какая ситуация на фронте

Возле населенных пунктов Волчанск и Старица на Харьковском направлении с начала суток враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Также россияне совершили авиаудары по Нескучному и Казачьей Лопани, применив восемь КАБов.

На Купянском направлении враг совершил три штурмовых действия недалеко от Двухлетней, Петропавловки и Колесниковки. Одно боестолкновение закончилось, еще два - продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 13 раз возле населенных пунктов Зеленый Гай, Грековка, Чернещина, Копанки, Ямполевка и Терны. Не завершились шесть атак противника.

Наши защитники остановили одну атаку на Северском направлении возле населенного пункта Белогоровка.

Силы обороны отразили три штурма россиян возле Григоровки и Часового Яра на Краматорском направлении.

На Торецком направлении противник атаковал пять раз неподалеку от населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 16 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Красный Яр, Даченское, Желтое, Млечное и Новый Труд. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили десять атак, шесть боестолкновений до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

Сегодня на Кураховском направлении враг 27 раз атаковал вблизи населенных пунктов Берестки, Старые Терны, Солнцевка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Екатериновка, Антоновка и Ганивка. Четырнадцать боестолкновений завершено, еще 13 - продолжаются до сих пор.

На Времивском направлении оккупанты восемь раз атаковали позиции наших войск возле Константинопольского, Раздольного, Великой Новоселки, Новоандреевки, Новоселки и Новополя, семь боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиаудар, задействовав штурмовую авиацию по району населенного пункта Гуляй Поле.

На Ореховском и Приднепровском направлениях противник активных действий не предпринимал.

"На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела", - добавили в Генштабе.