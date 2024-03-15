Россияне вряд ли смогут запустить ЗАЭС, – Галущенко
Возможен запуск россиянами оккупированной Запорожской АЭС выглядит очень маловероятным с технической и политической точки зрения.
Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .
Он отметил, что даже если россияне заявляют о намерениях запуска станции, это маловероятно с технической точки зрения. Кроме того, Галущенко указал на ряд вызовов и проблем, которые нужно решить перед запуском, в частности, проблема нехватки воды из-за террора и подрыва дамбы, состояния оборудования на станции, а также нарушения международных стандартов безопасности.
Сейчас у россиян нет возможности передавать производимую на ЗАЭС электроэнергию из-за отсутствия линий, соединяющих станцию с российской энергосистемой.
Чиновник считает запуск станции под российским контролем "фантастическим сценарием", поскольку враг не соблюдает международные стандарты безопасности. Он убежден, что МАГАТЭ играет немаловажную роль в обеспечении безопасности станции и должна не допустить нарушений этих принципов.
"Если какой-то человек, не имеющий соответствующей квалификации или без верификации этой квалификации, зайдет и начнет управлять атомной станцией, то мир, по всей видимости, ждут угрозы такого уровня, с которым он еще не сталкивался", - рассказал Галущенко.
Напомним, временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию подключили ко второй линии питания после ремонта из-за повреждений российскими захватчиками . Так, 14 марта, в 17:15, сообщено о возобновлении работы линии передачи электропередачи "Запорожская ТЭС - Ферросплавная" напряжением 330 кВ, которое было в ремонте из-за повреждений российских окупантов.
Эта линия вместе с линией "Запорожская АЭС - Днепровская" напряжением 750 кВ обеспечивает соединение станции с энергосистемой Украины и обеспечивает подачу электроэнергии для собственных нужд станции. "Энергоатом" отметил, что Запорожская АЭС уже пережила восемь полных отключений электроснабжения и одно частичное из-за российской оккупации. При этом пришлось использовать аварийные дизель-генераторы и системы безопасности.
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