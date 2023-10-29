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Россияне обучают в Беларуси операторов беспилотников, - ЦНС

Минск, Воскресенье 29 октября 2023 02:45
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Россияне обучают в Беларуси операторов беспилотников, - ЦНС Фото: иллюстративное фото (pixabay.com)
Автор: Владислав Прийменко

Белорусские партизаны заметили прибытие российских инструкторов. Они будут учить оперировать беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

По сообщениям партизан, инструкторы прибывают в город Береза Брестской области. Они будут готовить операторов беспилотников Вооруженных сил Республики Беларусь.

"Основной их задачей является подготовка операторов БПЛА ВС РБ. В центре уже эксплуатируются российские беспилотные авиационные системы различных модификаций Supercam S100, S150, S350", - сказано в сообщении ЦНС.

Центр не исключает, что россияне будут вербовать военнослужащих ВС РБ в ряды своей армии.

Сотрудничество России и Беларуси

Недавно мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" заметила, что Беларусь снова продолжила совместные с Россией военные учения. Они проходят на 8 полигонах.

Напомним, как отмечают украинские военные, Белоруссия помогает России в войне против Украины. В феврале 2022 года с белорусской территории в Украину заходила российская техника.

Так называемые российско-белорусские учения позволяют Москве удерживать в Белоруссии свои войска. Также на территории Беларуси располагались боевики ППК "Вагнера".

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев подчеркнул, что украинские военные следят за границей с Беларусью и в случае угрозы готовы оперативно реагировать.

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