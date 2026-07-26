Россияне нацелились на Доброполье: в НГУ предупредили о подготовке новых штурмов

Российские войска активизируют подготовку к новым наступательным действиям на Покровском направлении. Главной целью окупантов остается продвижение в направлении Доброполья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины в Facebook.
В бригаде сообщили, что в полосе ее ответственности противник продолжает готовиться к активизации штурмовых действий.
По данным военных, россияне активно ведут аэроразведку и пытаются разминировать маршруты для продвижения штурмовых групп. Для атак они, вероятно, будут использовать квадроциклы и мотоциклы, обеспечивающие быстрое продвижение к украинским позициям.
В то же время в "Рубеже" подчеркнули, что, несмотря на постоянные попытки штурмов, российские войска не могут достичь поставленных целей. Украинские защитники своевременно выявляют противника и уничтожают его еще на подступах к своим позициям.
В бригаде отметили, что главной целью окупантов остается продвижение в направлении Доброполья. Там враг сосредотачивает основные усилия, однако реализовать свои планы пока не может.
Также на этой неделе военнослужащие "Рубежа" принимали участие в отражении масштабного механизированного штурма российских войск, который совместно с 1 корпусом НГУ "Азов" и смежными подразделениями удалось сорвать.
Во время боя бойцы бригады уничтожили боевую бронированную машину, мостоукладчика МТУ-72, а также присоединились к поражению другой вражеской техники.
"Воины бригады "Рубеж" продолжают контролировать обстановку, эффективно противодействуя попыткам противника прорвать нашу оборону", - подытожили в "Рубеже",
Напомним, несмотря на активные боевые действия на востоке Россия не оставляет попыток создать угрозу и на севере Украины.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Силы обороны готовятся к разным сценариям развития событий на Черниговско-Киевском направлении с учетом данных разведки.