Россияне нацелились на Доброполье: в НГУ предупредили о подготовке новых штурмов

В бригаде сообщили, что в полосе ее ответственности противник продолжает готовиться к активизации штурмовых действий.

По данным военных, россияне активно ведут аэроразведку и пытаются разминировать маршруты для продвижения штурмовых групп. Для атак они, вероятно, будут использовать квадроциклы и мотоциклы, обеспечивающие быстрое продвижение к украинским позициям.

В то же время в "Рубеже" подчеркнули, что, несмотря на постоянные попытки штурмов, российские войска не могут достичь поставленных целей. Украинские защитники своевременно выявляют противника и уничтожают его еще на подступах к своим позициям.

В бригаде отметили, что главной целью окупантов остается продвижение в направлении Доброполья. Там враг сосредотачивает основные усилия, однако реализовать свои планы пока не может.

Также на этой неделе военнослужащие "Рубежа" принимали участие в отражении масштабного механизированного штурма российских войск, который совместно с 1 корпусом НГУ "Азов" и смежными подразделениями удалось сорвать.

Во время боя бойцы бригады уничтожили боевую бронированную машину, мостоукладчика МТУ-72, а также присоединились к поражению другой вражеской техники.

"Воины бригады "Рубеж" продолжают контролировать обстановку, эффективно противодействуя попыткам противника прорвать нашу оборону", - подытожили в "Рубеже",