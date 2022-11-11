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Россияне наступают на ряде направлений, а ВСУ освобождают Херсонскую область, - Генштаб

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты пытаются наступать на ряде направлений. Тем временем наши герои продолжают освобождать Херсонскую область.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Силы обороны продолжают освобождение украинских земель на Херсонском направлении. В ходе успешных наступательных действий передовые подразделения наших войск в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра. Продолжаются меры по выявлению и уничтожению противника в ряде населенных пунктов", - пишет Генштаб.

Отмечается, что официальное обнародование результатов будет предоставлено позже из соображений безопасности.

Между тем, враг, как утверждает Генштаб, совершенствует фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и на севере Крыма. Также пытается наступать на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В течение суток россияне нанесли:

  • 3 ракетных удара;
  • 9 авиационных ударов;
  • 10 ударов с РСЗО.

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений , однако угроза нанесения противникам ракетных, а также авиационных ударов остается.

Обстрелы по другим направлениям:

  • на Слобожанском направлении - из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Анискино, Бологовка, Ольховатка, Огурцово и Стрелечья Харьковской области;
  • на Купянском и Лиманском направлениях - по танкам и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово Харьковской области и Мясожаровка, Новоселовское, Невское и Стельмаховка в Луганской области;
  • на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Майорск, Нью-Йорк и Яковлевка Донецкой области;
  • на Авдеевском направлении - из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Первомайское Донецкой области;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах более 30 населенных пунктов. Среди них Богоявленка, Великая Новоселка, Водяное, Угледар и Новополь в Донецкой области и Гуляйполе, Малые Щербаки и Ольговское Запорожской области.

Достижение наших героев

В районе населенного пункта Днепровка Запорожской области ВСУ уничтожили вражеский вертолет Ми-8, а в районе Энергодара было поражено управление врага - погибли более 50 оккупантов, более 40 - ранены. Также уничтожен вертолет Ка-52.

"В результате точных ударов Сил обороны по штабу российских оккупационных войск в населенном пункте Красный Маяк Херсонской области более 30 оккупантов погибли, уничтожены 2 танка и 4 грузовика", - добавляет пресс-служба.

В течение текущих суток авиация нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Воины ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили:

  • пункт управления;
  • 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники;
  • 2 склада боеприпасов;
  • 3 другие важные военные объекты противника.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки наши воины уничтожили еще около 710 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 79400 военных.

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