Россияне нарастили интенсивность атак почти по всей линии фронта, - Генштаб

По данным Генштаба, в настоящее время бои продолжаются на 18 участках. Наиболее напряженной ситуация остается на Покровском направлении. Силы обороны сдерживают напор и дают решительный отпор захватчикам.

На Харьковском направлении с начала суток российские оккупанты шесть раз атаковали позиции ВСУ. Два штурмовых действия врага продолжаются в районе Волчанска.

Агрессор не прекращает применять управляемые авиационные бомбы, вражеская авиация совершает смертоносные пуски с территории российской федерации без входа в воздушное пространство Украины. Еще четыре КАБа были выпущены по Волчанску и три по Бугаевке из направления Шебекино. Малая Даниловка получила два удара КАБами по направлению Белгорода.

На Купянском направлении противник 19 раз пытался штурмовать позиции Сил обороны. 17 завершились неудачно для врага, два штурма еще продолжаются неподалеку от населенных пунктов Петропавловка и Дружелюбовка. Ситуация контролируется.

Потери врага с начала суток на данном направлении составляют: 35 человек, уничтожена одна артиллерийская система, поврежден один танк, вражеский автотранспорт и артсистема.

На Лиманском направлении украинскими защитниками отражены все 16 атак российских кафиров. Потери позиций не допущены.

На Северском направлении противник проявляет активность в районе Белогоровки. Количество боевых действий здесь возросло до восьми. Защитники Украины отбили 7 вражеских атак, еще одна продолжается. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении с начала суток противник шесть раз пытался улучшить свое тактическое положение. Все вражеские попытки продвинуться вперед подразделениями Сил обороны успешно отражены. По Дружковке террористы сбросили одну КАБ.

10 из 25 боев еще продолжаются на Покровском направлении. Российские захватчики атакуют вблизи населенных пунктов Новоалександровка и Сокол.

На Кураховском направлении с начала суток произошло девять боевых столкновений. Восемь отражены, одно еще продолжается.

На Времивском направлении российские захватчики не оставляют попыток потеснить наши подразделения в Старомайорском районе. Пять атак оккупантов украинские воины отбили, одна еще продолжается. Силы обороны контролируют ситуацию.

С начала суток агрессор упорно пытается вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций на Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу Днепра. Всего здесь зафиксировано 10 боевых столкновений. Еще одно сражение продолжается в районе Олешковские Пески.

"На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела", - добавили в Генштабе.