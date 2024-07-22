Россияне наращивают усилия на Краматорском направлении, - Генштаб

С начала суток 22 июля на фронте произошло 93 боевых столкновений. Российские захватчики наращивают усилия на Краматорском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Как отмечает Генштаб, от циничных обстрелов с территории РФ продолжают страдать пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. Так, сегодня противник ракетой Х-59 нанес удар по городу Конотоп.

Вместе с тем, под постоянной бомбардировкой вражеской авиации находится Харьковская область.

С начала суток со стороны российских городов Белгород и Шебекино россияне нанесли 11 авиаударов. Целили в районы украинских населенных пунктов Черняки, Веселое, Липцы, Малые Проходы, Глубокое, Караическое и Питомник. Также противник нанес удар ракетой "Искандер-М" по городу Дергачи.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении россияне совершили шесть безуспешных атак вблизи Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении во враг шесть раз атаковал наши позиции недалеко от Берестового и Глушковки. Один бой завершен, еще пять боестолкновений продолжаются.

На Лиманском направлении в захватническая армия совершила штурмовые действия возле населенных пунктов Торское, Новосергеевка, Макеевка, а также в районе Серебрянского леса. Наши защитники отбили три вражеских атаки, одна - продолжается возле Макеевки.

На Северском направлении в течение дня враг семь раз атаковал вблизи Верхнекаменского, Выемки, Спорного, Орехово-Василовки и Переездного. Украинцы шесть штурмов отбили, еще одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении противник наращивает свои усилия. С начала суток совершил 22 штурмовых действия недалеко от Бондарного, Богдановки, Временного Яра, Миньковки, Васюковки, Григоровки, Калиновки, Белой Горы, Ивановского и Клищиевки. Силы обороны отразили девять атак, еще 13 - продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.

На Торецком направлении оккупанты девять раз атаковали возле Торецка, Железного, Нью-Йорка и Северного. Восемь боев завершено, один - продолжается.

На Покровском направлении россияне совершили штурмовые действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Новоселовка Первая, Пантелеймоновка, Нью-Йорк, Лозоватское, Тимофеевка, Прогресс, Волче, Яснобродовка и Уманское. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 17 атак, девять боестолкновений - продолжаются. Потери врага уточняются.

На Кураховском направлении враг 10 раз атаковал у Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки. Семь боев - завершено, три - до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении противник пытался прорвать украинскую оборону у Работино. В результате боестолкновения потерпел неудачу.

На Приднепровском направлении враг также не имел успеха, дважды атакуя оборонные рубежи украинских подразделений на левобережье Днепра.

"На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела", - добавили в Генштабе.