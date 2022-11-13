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Россияне наращивают силы возле Мелитополя и уменьшают войска в оккупированной Херсонской области, - Генштаб

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Воскресенье 13 ноября 2022 18:37
Россияне наращивают силы возле Мелитополя и уменьшают войска в оккупированной Херсонской области, - Генштаб Фото: россияне наращивают силы возле Мелитополя и уменьшают войска в оккупированной Херсонской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты наращивают свои войска возле захваченного Мелитополя Запорожской области и уменьшают количество личного состава в оккупированных населенных пунктах Херсонской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.

Россияне ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Оккупанты также продолжают подготовку мобилизованных в военных учебных заведениях, центрах подготовки и последующее перемещение лиц в районы ведения боевых действий.

В течение 13 ноября противник нанес один ракетный и шесть авиационных ударов, совершил более 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет. В военных комиссариатах Брестской области с 7 по 11 ноября проводились мероприятия по уточнению личных данных мужчин призывного возраста. При этом сохраняется угроза нанесения врагом ракетных и авиационных ударов, в том числе с применением ударных дронов с территории и воздушного пространства Беларуси.

В других направлениях россияне совершали обстрелы:

  • на Слобожанском направлении - из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Стрелечье, Старица, Бугроватка, Огурцово, Резниково, Ольховатка, Колодезное, Бологовка и Фиголовка;
  • на Купянском и Лиманском направлениях - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Терны и Заречное;
  • на Бахмутском направлении - из всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Андреевка, Зеленополье, Курдюмовка, Озаряновка, Железное и Нью-Йорк;
  • на Авдеевском направлении - из разнокалиберной артиллерии, по районам Веселого, Каменки, Авдеевки, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки;
  • на Новопавловском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Парасковеевка, Угледар, Богоявленка, Павловка, Новоукраинка, Пречистовка, Большая Новоселка, Времевка, Темировка, Новополь, Ольговское и Полтавка;
  • на Запорожском направлении - из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Новоданиловка и Малые Щербаки.

На Таврическом направлении под артиллерийский огонь врага попали районы населенных пунктов Вышетарасовка, Милово, Золотая Балка, Михайловка и Шевченковка. Непосредственно огневого поражения потерпело село Добрая Надежда Днепропетровской области.

Между тем, в деоккупированных населенных пунктах Херсонской области продолжаются стабилизационные мероприятия.

Также отмечается наращивание группировки российских войск в районе Мелитополя Запорожской области. По периметру города возводятся укрепления и сооружения. Гражданским запрещают приближаться к району аэродрома. В город также прибывают колонны со стороны города Токмак.

При этом во временно оккупированных населенных пунктах Каховка, Таврийск и Новая Каховка Херсонской области наблюдается уменьшение количества личного состава врага. В городах остается минимальное количество оккупантов, по улицам передвигаются патрули.

Украинская авиация в течение 12 ноября нанесла по россиянам 16 ударов. Под обстрелами оказались 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 6 позиций зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления и 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники.

Напомним, украинские защитники освободили 179 населенных пунктов на правом берегу Днепра в течение недели.

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