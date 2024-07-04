Россияне усиливают атаки на двух направлениях в Донецкой области, - Генштаб

Вражеские обстрелы

В течение суток террористы нанесли по территории Украины 6 ракетных ударов с использованием 16 ракет. Кроме того, враг совершил 36 авиационных ударов (сбросил 51 КАБ), задействовал 303 дрона-камикадзе и более 2600 раз обстрелял позиции наших войск и населенные пункты с использованием различных типов оружия.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении российские террористы штурмовали позиции наших подразделений при поддержке авиации 11 раз. Атаки были зафиксированы в районах Липцов, Волчанска и Глубокого. В районе Волчанска в настоящее время продолжается бой. Ситуация контролируемая.

В течение суток враг потерял 111 человек убитыми и ранеными и 64 единицы вооружения и военной техники. В частности, уничтожен танк и семь автомобилей. Кроме того, повреждена одна пушка и три боевых бронированных машины.

На Купянском направлении враг атаковал позиции защитников четыре раза. Бои шли возле Стельмаховки, где были отбиты три атаки, а еще одна - продолжается.

На Лиманском направлении за день российские войска 29 раз атаковали украинских защитников. Возле населенных пунктов Грековка, Невское, Макеевка и Терны, были отражены 23 атаки, пять атак врага продолжаются. Также продолжается бой в Серебрянском лесу. Ситуация контролируется.

На Северском направлении наши войска отбили 3 атаки противника у Верхнекаменского и Выемки. Противник успеха не имел.

На Краматорском направлении потерпели неудачу пять попыток захватчиков продвинуться вблизи Калиновки. В настоящее время продолжается одно боевое столкновение.

На Торецком направлении ситуация напряженная. Оккупанты 17 раз пытались потеснить украинских защитников вблизи Делиевки, Торецка, Северного и Нью-Йорка.

На Покровском направлении враг интенсивно атакует. В течение дня агрессор совершил 34 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность оккупантов сохраняется в районах Калинового, Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеновки, Прогресса, Яснобродовки, Уманского и Карловки.

В целом защитники отбили 24 атаки. Продолжаются 10 боестолкновений возле Евгеновки, Воздвиженки и Калинового. По предварительным подсчетам, на этом направлении сегодня наши воины ликвидировали и ранили более 320 военнослужащих врага. Также уничтожены и повреждены 6 артиллерийских средств, подбит танк противника. Потери захватчиков уточняются.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 12 боевых столкновений. Оккупанты пытались безуспешно продвинуться вблизи населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка и Константиновка.

На Покровском направлении враг осуществил четыре попытки штурма позиций наших воинов вблизи населенных пунктов Водяное, Урожайное и Макаровка. Успеха не имел.

Кроме того, противник активизировался на Ореховском направлении, где за день совершил девять безуспешных атак вблизи населенных пунктов Работино и Щербаки.

На Приднепровском направлении три штурмовых действия врага на левобережье Днепра успеха не имели. Потерь позиций не допущено.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.