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Россияне направили на столицу 17 дронов: в Киеве и области уточнили последствия атаки

Киев, Пятница 16 мая 2025 09:58
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Россияне направили на столицу 17 дронов: в Киеве и области уточнили последствия атаки Фото: в Киеве и области уточнили последствия российской атаки (facebook.com DSNSKHARKIV)
Автор: Наталья Юрченко

Российские дроны атаковали Киев и область 16 мая. Армия РФ направила на столицу Украины 17 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника КГВА Тимура Ткаченко в Telegram и Киевскую ОВА.

Атака на Киев

Как отметил Ткаченко, этой ночью в воздушном пространстве столицы и в окрестностях было зафиксировано 17 российских ударных дронов. Силы ПВО работали по целям над столицей - с юго-западного направления.

В Киеве упали обломки российских дронов. По состоянию на утро зафиксировано пять локаций, где зафиксировано падение обломков сбитых дронов. Все - в Святошинском районе Киева. Это жилая и нежилая застройка, проезжая часть, территория котельной.

"На месте работают все службы. Очень важно обезопасить все имеющиеся места с повреждениями. Даже остатки дронов могут быть опасными. Поэтому прошу киевлян, в случае обнаружения таких остатков, безотлагательно звонить 101 и не подходить близко", - отметил начальник КГВА.

Удар по Киевской области

В Киевской области ночью тоже работала противовоздушная оборона. Есть сбитые вражеские цели, обошлось без пострадавших.

Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано, но в двух районах упали обломки.

В Белоцерковском районе в результате падения обломков сбитых целей повреждено административное здание, магазин, недействующие дом культуры и образовательное учреждение. В Бучанском районе поврежден частный дом.

Фото: в Киевской области упали обломки российских дронов (t.me/kyivregionpolice)

Атака дронов РФ 16 мая

В ночь на 16 мая РФ выпустила по Украине 112 дронов за ночь. Силы ПВО уничтожили 73 дрона, еще 36 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий).

Под ударом этой ночью была Одесская область. В результате атаки российских дронов уничтожены дома и авто, три человека пострадали.

Известно, что российский беспилотник попал в дом директора Одесского зоопарка в поселке Овидиополь под Одессой. Дом был уничтожен, к счастью, мужчина не пострадал.

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