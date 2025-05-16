Россияне направили на столицу 17 дронов: в Киеве и области уточнили последствия атаки
Российские дроны атаковали Киев и область 16 мая. Армия РФ направила на столицу Украины 17 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника КГВА Тимура Ткаченко в Telegram и Киевскую ОВА.
Атака на Киев
Как отметил Ткаченко, этой ночью в воздушном пространстве столицы и в окрестностях было зафиксировано 17 российских ударных дронов. Силы ПВО работали по целям над столицей - с юго-западного направления.
В Киеве упали обломки российских дронов. По состоянию на утро зафиксировано пять локаций, где зафиксировано падение обломков сбитых дронов. Все - в Святошинском районе Киева. Это жилая и нежилая застройка, проезжая часть, территория котельной.
"На месте работают все службы. Очень важно обезопасить все имеющиеся места с повреждениями. Даже остатки дронов могут быть опасными. Поэтому прошу киевлян, в случае обнаружения таких остатков, безотлагательно звонить 101 и не подходить близко", - отметил начальник КГВА.
Удар по Киевской области
В Киевской области ночью тоже работала противовоздушная оборона. Есть сбитые вражеские цели, обошлось без пострадавших.
Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано, но в двух районах упали обломки.
В Белоцерковском районе в результате падения обломков сбитых целей повреждено административное здание, магазин, недействующие дом культуры и образовательное учреждение. В Бучанском районе поврежден частный дом.
Фото: в Киевской области упали обломки российских дронов (t.me/kyivregionpolice)
Атака дронов РФ 16 мая
В ночь на 16 мая РФ выпустила по Украине 112 дронов за ночь. Силы ПВО уничтожили 73 дрона, еще 36 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий).
Под ударом этой ночью была Одесская область. В результате атаки российских дронов уничтожены дома и авто, три человека пострадали.
Известно, что российский беспилотник попал в дом директора Одесского зоопарка в поселке Овидиополь под Одессой. Дом был уничтожен, к счастью, мужчина не пострадал.
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