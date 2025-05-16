Россияне направили на столицу 17 дронов: в Киеве и области уточнили последствия атаки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника КГВА Тимура Ткаченко в Telegram и Киевскую ОВА.

Атака на Киев

Как отметил Ткаченко, этой ночью в воздушном пространстве столицы и в окрестностях было зафиксировано 17 российских ударных дронов. Силы ПВО работали по целям над столицей - с юго-западного направления.

В Киеве упали обломки российских дронов. По состоянию на утро зафиксировано пять локаций, где зафиксировано падение обломков сбитых дронов. Все - в Святошинском районе Киева. Это жилая и нежилая застройка, проезжая часть, территория котельной.

"На месте работают все службы. Очень важно обезопасить все имеющиеся места с повреждениями. Даже остатки дронов могут быть опасными. Поэтому прошу киевлян, в случае обнаружения таких остатков, безотлагательно звонить 101 и не подходить близко", - отметил начальник КГВА.

Удар по Киевской области

В Киевской области ночью тоже работала противовоздушная оборона. Есть сбитые вражеские цели, обошлось без пострадавших.

Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано, но в двух районах упали обломки.

В Белоцерковском районе в результате падения обломков сбитых целей повреждено административное здание, магазин, недействующие дом культуры и образовательное учреждение. В Бучанском районе поврежден частный дом.

Фото: в Киевской области упали обломки российских дронов (t.me/kyivregionpolice)