Россияне пытаются закрепиться возле Двуречной, но без успеха, - ОСГВ "Хортица"

Ситуация возле Двуречной

Аналитики проекта Deep State 20 января заявили о том, что российские террористы продвигаются в Двуречной, а уже через неделю, 28-го числа, Министерство обороны Российской Федерации (РФ) заявило о якобы "захвате" населенного пункта.

Также недавно британская разведка писала, что враг постепенно расширил плацдарм на западном берегу реки Оскол в северной части Харьковской области. Согласно данным разведки, целью России в этом районе является поселок Двуречное, за который продолжаются бои. Также россияне хотят захватить село Западное, в 4 км к западу от Оскола.

Тем временем глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов опроверг заявления о якобы захвате врагом поселка Двуречное.

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