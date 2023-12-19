Россияне пытаются вытеснить ВСУ с левого берега Днепра, - Генштаб

"Враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с левобережья Днепра, совершил 8 попыток штурмовых действий, получил достойный отпор, с потерями отступил", - сообщили в Генштабе.

В ведомстве отметили, что наши подразделения устойчиво держат оборону и удерживают занятые позиции. ВСУ наносят огневой поражение противнику и продолжают меры по расширению плацдарма.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

Украинские воины укрепляются на левом берегу Херсонской области.

В Генштабе объяснили, что ВСУ хотят оттеснить российских оккупантов от правого берега Днепра. Это позволит уменьшить обстрелы гражданских.

Спикер обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что работа на левом берегу продолжается. По ее словам, работа усложняется из-за плохой погоды.

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