Россияне пытаются возобновить наступательные действия на востоке, - Нацгвардия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя директора департамента планирования применения ГУ Нацгвардии Николая Уршаловича.

Он отметил, что россияне пытались атаковать на востоке, чтобы отвлечения резервы Сил обороны на фоне украинского наступления.

Так, на прошлой неделе оккупанты на Купянском, Лиманском и Северском направлениях проводили безуспешные штурмовые действия на позиции подразделений Нацгвардии, активно применяли реактивную артиллерию и авиацию.

На Бахмутском направлении гвардейские разведывательно-ударные расчеты продолжали уничтожать технику захватчиков, полевые склады с боекомплектом, постепенно истощая возможности врага вести активную оборону.

Кроме того, на Мелитопольском направлении подразделения Нацгвардии совместно с другими составляющими Сил обороны продолжали наступательные действия.

В частности, наши бойцы осуществляли фортификационное оборудование достигнутых рубежей и вели разведку и разминирование в полосах выполнения дальнейших задач.

Ситуация на передовой

В Генштабе сообщали, что украинские военные продолжают вести наступательные на Мелитопольском, Бердянском и Лиманском направлениях.

В частности, Силы обороны достигли частичного успеха в направлении населенных пунктов Белогоровка и Диброва, а также в Ровнополь - Старомайорское. Они закрепляются на достигнутых рубежах.

Тем временем на Таврическом направлении украинские бойцы выровняли фронт и продвинулись до 1 км.

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