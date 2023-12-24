Россияне пытаются разведать, чем их Су-34 отправили в "вечный полет", - Игнат

"Противник сейчас пытается разведать как можно больше. Собрать информацию в тех южных регионах, где произошло сбитие российских истребителей. Понятно, что они ищут те средства, которыми были отправлены те самолеты в "вечный полет", - сказал Игнат.

По его словам, таким образом, значительно меньше применяются врагом авиационные средства поражения.

"Особенно управляемые авиабомбы. В частности, на Херсонском направлении. Фактически это единичные случаи", - подчеркнул Игнат.

По его словам, враг должен прекрасно понимать и уже понял, что наши системы, в том числе предоставленные партнерами дальнобойные системы, могут появляться на разных направлениях.

"Не только там, где претерпели эту историю российские Су-34. Это и Одесская область, случаи были. Знаем и Брянское направление. Можем проводить такие операции, имею в виду Воздушные силы, на разных направлениях. Вопрос только в том, чтобы было больше этих систем", - подытожил Игнат.

Что известно об сбитии трех Су-34

Напомним, 22 декабря стало известно, что украинские бойцы сбили сразу три российских самолета Су-34 на южном направлении.

После чего спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Су-34 давно попадали в статистику потерь России По его словам, этот самолет - один из новейших бортов на вооружении армии РФ и может стоить от 50 млн долларов.

Также в командовании намекнули, что российские Су-34 могли сбить с зенитно-ракетного комплекса Patriot.

В свою очередь президент Владимир Зеленский во время своего традиционного вечернего видеообращения заявил, что возможность украинских военных сбивать российские истребители является "одним из ключей к справедливому завершению войны".

В то же время украинские военные уже отслеживают, что сбитие Су-34 повлияло на тактику врага.

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