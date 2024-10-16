Россияне пытаются продвинуться на Кураховском направлении, - Генштаб

На фронте с начала суток, 16 октября, произошло 97 боевых столкновений. Активнее всего враг действует на Кураховском направлении - там провел почти половину от всех атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Как рассказали в Генштабе, захватчики применяют авиацию и артиллерию, ударяя по приграничным районам Сумской и Черниговской областей.

В частности под артиллерийскими обстрелами оказались районы населенных пунктов Покровка и Карповичи. Также агрессор нанес авиационные удары возле Строительного.

Также за сегодняшний день авиация России нанесла семь ударов по Курской области, сбросив девять управляемых авиационных бомб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении российские террористы четыре раза штурмовали позиции наших подразделений в районе Старицы. Ситуация контролируемая.

Семь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении: возле Кучеривки, Песчаного, Степной Новоселовки, Лозовой и Вишневого. Две атаки отбиты Силами обороны, пять боестолкновений еще продолжаются.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Грековки, Невского, Тернов и Торского. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже десять боестолкновений, до сих пор продолжается бой возле Грековки.

На Краматорском направлении украинские воины отразили наступление противника возле Ступочек. Вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Часовому Яру.

На Торецком направлении враг атаковал возле Торецка. Авиация агрессора бомбила Торецк и Екатериновку, также оккупанты обстреляли Дружбу неуправляемыми авиаракетами.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли уже восемь попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Луч и Селидово. Силы обороны сдерживают напор и отразили пять атак противника, три боестолкновения еще продолжаются.

Горячее сегодня на Кураховском направлении, где с начала суток захватчики 42 раза атаковали наши подразделения. Пытаются продвинуться возле Звездного, Желаемого Второго, Измайловки, Новодмитровки, Горняка, Новоселидовки, Георгиевки и Екатериновки. Шестнадцать атак отбиты Силами обороны, бои продолжаются.

На Времевском направлении было отражено одно штурмовое действие противника, в настоящее время продолжается боестолкновение возле Золотой Нивы. Российские неуправляемые авиаракеты взрывались возле Новодаровки.

На Ореховском направлении идет бой возле Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении украинскими подразделениями отражены три атаки на позиции наших войск.

"На других направлениях без особых изменений", - добавили в Генштабе.