Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Часового Яра, - ОТГ "Луганск"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОТГ "Луганск" Анастасию Бобовникову в эфире телемарафона.

По ее словам, в районе Часового Яра идут сложные бои.

"Враг пытается прорвать нашу оборону. Когда он не может атаковать нас в лоб, он это понимает, потому что они так же терпят на Краматорском направлении значительные потери. Тогда они пытаются такими маленькими ударами выискивать слабые места в нашей обороне. Они ударят то здесь, то там и таким образом надеются, что у них хоть что-нибудь получится", - рассказала Бобовникова.

Она отметила, что тактика украинских военных состоит в том, чтобы перерезать вражеские логистические пути и оставить оккупантов без пополнения.

"Чтобы уничтожать врага, подойдут все средства. Мы благодарны нашим партнерам, которые передают нам артиллерийские установки, снаряды, авиацию, боевые бронированные машины. Все это максимально эффективно используется на поле боя. Также мы активно используем дроны", - добавила спикер.