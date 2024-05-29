Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ на Покровском направлении, - Генштаб

По данным Генштаба, оккупанты обстреливают с территории российской федерации населенные пункты в Черниговской и Сумской областях - только сегодня под огонь артиллерии РФ попали семь разных сел в приграничных районах этих украинских областей.

На Харьковском направлении украинские воины отразили три вражеских атаки, столько же - еще продолжается. К своим преступлениям оккупанты добавили еще два авиаудара с территории России - избивали неуправляемыми авиаракетами по направлению Богун-Городка (РФ) по району села Уды и сбросили по Харьковской области КАБ по направлению города Шебекино (РФ).

Оккупанты не оставляют попыток давить на оборону украинских защитников на Купянском направлении. Безуспешно пытаются улучшить свои позиции в районах Дружелюбовки и Невского. Всего с начала суток здесь враг провел 13 штурмовых действий. Четыре боестолкновения еще продолжаются.

На Лиманском направлении враг на протяжении суток совершил семь атак. Сейчас продолжает давить возле Тернов и Торского. Там продолжаются боевые действия.

На Северском направлении российский агрессор получил достойный отпор недалеко от Выимки, также еще дважды штурмовал позиции украинских защитников в районе Белогоровки. Ситуация контролируется.

Покровское направление остается самым горячим. К настоящему времени количество вражеских атак здесь возросло до 23. Оккупанты пытаются прорвать нашу оборону при поддержке ударных вертолетов Ка-52 и сбросил авиабомб с самолетов. К предыдущим семи прибавилось еще четыре авиаудара.

Активнее всего российские террористы бьют в район Евгеньевки. Наши воины укрепляют оборонительные рубежи, наносят врагу урон. Так, за сегодняшний день оккупанты потеряли на направлении 236 человек убитыми и ранеными. Уничтожены танк, шесть боевых бронированных машин, станция РЭБ и два автомобиля.

Времевское направление - враг давит в районе Старомайорского. За сегодняшний день там отбито уже семь вражеских атак.

По одному боевому столкновению с российскими захватчиками произошло на Ореховском и Приднепровском направлениях - враг успеха не имел.

"На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела", - добавили в Генштабе.