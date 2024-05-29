Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ на Покровском направлении, - Генштаб

Российские войска не прекращают атаковать по всей линии фронта, концентрируя усилия в Харьковской области и на Покровском направлении. В настоящее время общее количество враждебных наступательных и штурмовых действий уже возросло до 82.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
По данным Генштаба, оккупанты обстреливают с территории российской федерации населенные пункты в Черниговской и Сумской областях - только сегодня под огонь артиллерии РФ попали семь разных сел в приграничных районах этих украинских областей.
На Харьковском направлении украинские воины отразили три вражеских атаки, столько же - еще продолжается. К своим преступлениям оккупанты добавили еще два авиаудара с территории России - избивали неуправляемыми авиаракетами по направлению Богун-Городка (РФ) по району села Уды и сбросили по Харьковской области КАБ по направлению города Шебекино (РФ).
Оккупанты не оставляют попыток давить на оборону украинских защитников на Купянском направлении. Безуспешно пытаются улучшить свои позиции в районах Дружелюбовки и Невского. Всего с начала суток здесь враг провел 13 штурмовых действий. Четыре боестолкновения еще продолжаются.
На Лиманском направлении враг на протяжении суток совершил семь атак. Сейчас продолжает давить возле Тернов и Торского. Там продолжаются боевые действия.
На Северском направлении российский агрессор получил достойный отпор недалеко от Выимки, также еще дважды штурмовал позиции украинских защитников в районе Белогоровки. Ситуация контролируется.
Покровское направление остается самым горячим. К настоящему времени количество вражеских атак здесь возросло до 23. Оккупанты пытаются прорвать нашу оборону при поддержке ударных вертолетов Ка-52 и сбросил авиабомб с самолетов. К предыдущим семи прибавилось еще четыре авиаудара.
Активнее всего российские террористы бьют в район Евгеньевки. Наши воины укрепляют оборонительные рубежи, наносят врагу урон. Так, за сегодняшний день оккупанты потеряли на направлении 236 человек убитыми и ранеными. Уничтожены танк, шесть боевых бронированных машин, станция РЭБ и два автомобиля.
Времевское направление - враг давит в районе Старомайорского. За сегодняшний день там отбито уже семь вражеских атак.
По одному боевому столкновению с российскими захватчиками произошло на Ореховском и Приднепровском направлениях - враг успеха не имел.
"На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела", - добавили в Генштабе.
В предварительном сведении Генштаба сообщалось, что в течение сегодняшнего дня враг значительно активизировался на Кураховском направлении, но наибольшее количество столкновений остается на Покровском направлении.
Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинским бойцам удалось добиться успеха во время контрнаступательных действий в Харьковской области.
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