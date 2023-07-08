Россияне пытаются вернуться на свои позиции и предотвратить продвижение ВСУ на юге, - Гуменюк

"Сейчас действительно на нашем направлении усилия врага сосредоточены именно на недопущении нашего продвижения. Потому что они очень существенно прижаты на Запорожском направлении, они очень смущены и напуганы на Днепровском направлении - то, что касается реки Днепр вдоль побережья левого (берега - ред.), там, где они не могут привести в порядок свои позиции, то есть вернуться полноценно", - сказала она.

При этом Гуменюк отметила, что россияне пытаются вернуться на свои позиции там, где вода отошла после подрыва Каховской ГЭС, и обустраиваться в новом боевом порядке.

Однако, по ее словам, это сложно сделать, в том числе из-за критической гуманитарной ситуации. На тех территориях процветают кишечные инфекции, сложная ситуация с водоснабжением и вообще с логистикой.

К тому же, враждебные подразделения, которые еще могут там разворачиваться, выставлять свои огневые позиции и бить по правому берегу, имеют очень низкий морально-психологический дух.

"Им очень сложно оставаться на этих позициях - они все время пытаются вернуться на те рубежи обороны, которые уже "облюбовали" во время высокой воды, осознали и смирились с тем, что им уже пора использовать следующий рубеж обороны", - сказала спикер.

Но российское военное командование снова выдвигает захватчиков вперед - туда, где опасно на всех фронтах. Впрочем, оккупанты все же возвращаются и стараются максимально сильно обстреливать правый берег Днепра.

Что этому предшествовало?

Генштаб ВСУ сообщал, что из-за успешных боевых действий украинских военных и значительных потерь оккупантов, в подразделениях российских войск увеличилось количество отказов от участия в боевых действиях.

В частности, в районе населенного пункта Розовка Запорожской области, около 20 оккупантов отказались выполнять боевые задачи на передовых позициях. После этого их заключили под стражу и переместили в Розовский районный суд.

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