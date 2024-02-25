Россияне пытаются повысить популярность Путина у молодежи в оккупированных регионах, - ЦНС

Представители российско-оккупационных администраций в Украине принимают необходимые меры для уменьшения негативных последствий агрессии РФ против Украины на так называемых выборах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Центра национального сопротивления.
По данным украинского подполья, российское политическое руководство требует от представителей РОА обеспечить максимальную поддержку Путину среди местной молодежи. Этот показатель не должен быть ниже 72%.
В настоящее время на временно оккупированных территориях распространяются нарративы, содержащие обезображенную информацию об Украине и стремление стран Запада уменьшить российское влияние на международном плацдарме.
Центр национального сопротивления призывает госслужащих РФ отказаться от своих задач и покинуть территорию Украины во избежание уголовного наказания или гибели
Напомним, Россия усиливает давление и активизирует меры по имитации так называемых "выборов" диктатора РФ Путина. Оккупационные силы ввозят специальные подразделения на указанные территории. Одной из задач этих подразделений является представление отчета до 10 марта о готовности к "голосованию" работников предприятий на оккупированных территориях, а также предоставление прогноза "поддержки" Путина.
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