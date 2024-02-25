По данным украинского подполья, российское политическое руководство требует от представителей РОА обеспечить максимальную поддержку Путину среди местной молодежи. Этот показатель не должен быть ниже 72%.

В настоящее время на временно оккупированных территориях распространяются нарративы, содержащие обезображенную информацию об Украине и стремление стран Запада уменьшить российское влияние на международном плацдарме.

Центр национального сопротивления призывает госслужащих РФ отказаться от своих задач и покинуть территорию Украины во избежание уголовного наказания или гибели