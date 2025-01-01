Россияне пытаются переправиться через реку Оскол в Харьковской области, - ВСУ

"Мы наблюдаем попытки врага переправляться через реку Оскол. Для этого он применяет надувные лодки, но учитывая то, что наши пилоты БпЛА активно работают - эти их попытки остаются неудачными...", - заявил Рубцов.

Он добавил, что аэроразведка определяет эти попытки врага, а пилоты дронов и бомберы уничтожают лодки и личный состав россиян.

Ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки, 31 декабря, зафиксировано 191 боестолкновение. На Харьковском направлении враг один раз атаковал в районе населенного пункта Волчанск.

Как рассказывали украинские бойцы, россияне пытаются закрепиться на правобережной части Херсонской области, поэтому ежедневно пытаются высадиться на острова в дельте Днепра.

Спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, в свою очередь, заявлял, что враг пытается расширить зону влияния в Харьковской области. В частности, отмечаются попытки захода вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), но их активность стала меньше в последнее время.