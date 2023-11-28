Россияне пытаются "купить" детей в свои школы в оккупации, - мэр Мелитополя

Россияне предлагают украинским родителям на временно оккупированных территориях деньги, если те отдадут своих детей в местные школы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.
По словам городского главы, родителям собираются платить по 15 тысяч каждый год при двух условиях:
"Таким образом, хотят и паспортизировать юных жителей, и промыть им мозги", - уточнил Федоров.
Он напомнил оккупантам, что все их усилия бессмысленны, поскольку южные области - это Украина.
Напомним, ранее Федоров рассказывал, что оккупанты пытаются руссифицировать украинских детей на временно оккупированных территориях.
В частности, враг заставляет школьников петь гимн Российской Федерации. Также детей учат управлять беспилотниками и обращаться с оружием.
При этом захватчики заставляют школьников писать так называемые "письма солдату".
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