Россияне пытаются "купить" детей в свои школы в оккупации, - мэр Мелитополя

По словам городского главы, родителям собираются платить по 15 тысяч каждый год при двух условиях:

ребенок должен быть гражданином Российской Федерации;

родители должны отдать ребенка в оккупационную школу.

"Таким образом, хотят и паспортизировать юных жителей, и промыть им мозги", - уточнил Федоров.

Он напомнил оккупантам, что все их усилия бессмысленны, поскольку южные области - это Украина.

Школы в оккупации

Напомним, ранее Федоров рассказывал, что оккупанты пытаются руссифицировать украинских детей на временно оккупированных территориях.

В частности, враг заставляет школьников петь гимн Российской Федерации. Также детей учат управлять беспилотниками и обращаться с оружием.

При этом захватчики заставляют школьников писать так называемые "письма солдату".