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Россияне пытаются "купить" детей в свои школы в оккупации, - мэр Мелитополя

Фото: Иван Федоров, мэр Мелитополя (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне предлагают украинским родителям на временно оккупированных территориях деньги, если те отдадут своих детей в местные школы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

По словам городского главы, родителям собираются платить по 15 тысяч каждый год при двух условиях:

  • ребенок должен быть гражданином Российской Федерации;
  • родители должны отдать ребенка в оккупационную школу. 

"Таким образом, хотят и паспортизировать юных жителей, и промыть им мозги", - уточнил Федоров. 

Он напомнил оккупантам, что все их усилия бессмысленны, поскольку южные области - это Украина. 

Школы в оккупации

Напомним, ранее Федоров рассказывал, что оккупанты пытаются руссифицировать украинских детей на временно оккупированных территориях

В частности, враг заставляет школьников петь гимн Российской Федерации. Также детей учат управлять беспилотниками и обращаться с оружием. 

При этом захватчики заставляют школьников писать так называемые "письма солдату".

 

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