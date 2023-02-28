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Россияне пытались прорвать украинскую оборону на Сватовском направлении, - Гайдай

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные пытались прорвать украинскую оборону на Сватовском направлении с помощью тяжелой техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, ситуация в Луганской области сложная, но остается стабильной и контролируемой.

Так, российские захватчики постоянно пытаются наступать на Кременском направлении. Также оккупанты пытались с помощью тяжелой техники прорвать нашу оборону на Сватовском направлении в районе Куземовки и Новоселовского, однако успеха не достигли

По словам Гайдая, несмотря на то, что на эти направления россияне бросили значительные силы, иногда штурмы доходят до трех рот пехоты.

Как сообщалось ранее, в последние дни в Луганской области усилились вражеские атаки. Оккупанты часто штурмуют, идя малыми группами.

Кроме того, Гайдай назвал главную угрозу для украинских военных во время боев в Луганской области.

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