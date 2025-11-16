Россияне пытались наступать возле Антоновского моста в Херсонской области, - ВСУ

"Утром противник также провел штурмовое действие, пытался наступать возле Антоновского железнодорожного моста. Относительно авиационных ударов: за минувшие сутки враг нанес авиационный удар с использованием 40 неуправляемых авиационных ракет по Одрадо-Каменке", - рассказал Волошин.

Также, по его словам, враг довольно активно обстреливал сам Херсон из артиллерии. В результате атак есть погибшие, раненые и немало разрушений.