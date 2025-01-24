Россияне пытались вклиниться в оборону ВСУ на Лиманском направлении, - Генштаб

По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 58 авиационных ударов, в частности, привлек пять ракет и сбросил 102 КАБа. Кроме этого, совершил более пяти тысяч обстрелов, привлек для поражения 2261 дрон-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов:

Казачья Лопань;

Турово;

Малые Проходы;

Красный Яр;

Боровская Андреевка;

Миньковка;

Константиновка;

Нелиповка;

Улаклы;

Алексеевка;

Новополь;

Новодаровка;

Андреевка;

Константинополь.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении произошло одно боевое столкновение с российскими захватчиками в районе Липцов.

Силы обороны отражали штурмовые действия неподалеку Двуречной, Загрызово и Петропавловки на Купянском направлении, где за сутки произошло девять атак оккупантов.

Вчера враг семь раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Ямполовка, Новоегоровка, Зеленый Гай и Копанки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали два раза в районе Часового Яра.

Пятнадцать атак совершил враг на Торецком направлении в районах населенных пунктов Дилиевка, Крымское, Щербиновка и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 63 наступательные действия агрессора вблизи населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Мирноград, Луч, Лысовка, Возрождение, Успеновка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное.

Силы обороны отбили семь вражеских атак на Новопавловском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Новодаровки, Константинополя и Большой Новоселки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки украинские воины отбили две попытки оккупантов атаковать позиции наших подразделений.

На Курском направлении произошло 13 боестолкновений, враг нанес 29 авиационных ударов, применив 46 управляемых авиабомб, совершил 407 артиллерийских обстрелов.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери россиян

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 19 районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники и две артиллерийские системы противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1500 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, 11 боевых бронированных машин, 39 артиллерийских систем, одну РСЗО, 51 дрон оперативно-тактического уровня, 87 автомобилей и единицу специальной техники оккупантов.