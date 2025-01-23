На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои. Генштаб описал ситуацию на фронте

С начала суток 23 января общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 82. Ожесточенные бои продолжаются, в частности, на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Харьковском направлении сегодня произошло одно боевое столкновение. Авиация врага нанесла удары КАБами по Казачьей Лопани, Туровому, Малым Проходам; Красный Яр обстреляли неуправляемыми авиаракетами.

Пять штурмов захватчиков отбивали наши воины вблизи Двуречной, Загрызово и Петропавловки на Купянском направлении, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении враг три раза атаковал в районах Зеленого Гая и Копанок, одно боестолкновение в настоящее время незавершено. Боровская Андреевка подверглась удару неуправляемыми авиационными ракетами.

На Северском направлении наши защитники отбили вражеский штурм неподалеку Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении противник сегодня два раза штурмовал позиции украинских защитников, в районе Часового Яра продолжается бой.

На Торецком направлении противник восемь раз атаковал позиции наших войск в районах Дилиевки, Крымского и Торецка, до сих пор продолжается боестолкновение. Враг бил КАБами по Константиновке и Нелиповке.

На Покровском направлении в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Мирноград, Луч, Лисовка, Новый Труд, Успеновка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное с начала суток враг атаковал уже 45 раз, украинские защитники уже отбили 35 из них, идут ожесточенные бои. Авиаударам подверглись Улаклы и Алексеевка.

Три вражеских штурма уже отбиты нашими защитниками на Новопавловском направлении. Всего за день враг пять раз атаковал вблизи Новодаровки, Константинополя и Великой Новоселки. В то же время враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Андреевка, Новополь, Новодаровка и Константинополь, сбросив управляемые бомбы.

В Курской области украинские защитники отбили пять атак захватнических войск, четыре боестолкновения продолжаются, кроме этого враг нанес 14 авиационных ударов, сбросив при этом 24 КАБа, совершил 275 обстрелов позиций наших войск и инфраструктурных объектов на территории России.